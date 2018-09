Atleta de padel que atravessou parede de vidro já está pronto para outra

Hoje às 15:39 Facebook

O atleta espanhol Paquito Navarro, que no sábado sofreu um acidente no Oeiras Valley Padel, torneio de categoria Masters, disse, este domingo, que estará de volta à competição muito em breve, após receber alta hospitalar.

As meias-finais de sábado ficaram marcadas pelo momento em que o Navarro, ao lado de Juan Martín Díaz, foi forçado a desistir, após embater numa das paredes envidraçadas do campo, que estilhaçou, tendo sofrido alguns ferimentos.

"Estou melhor do que possa parecer nas imagens e muito em breve estarei de volta e com muita vontade de atirar-me de cabeça a cada ponto", disse o número 6 do ranking mundial, em declarações à página oficial do "World Padel Tour".

O atleta espanhol lembrou que o Padel não é um desporto perigoso e considera que podia acontecer a qualquer jogador.

"Não é um desporto de risco. Levei toda a minha vida nos campos e nunca me tinha acontecido do algo assim. Não tive sorte e sofri um acidente que podia ter acontecido com qualquer um", defendeu.