Atleta português conquista prata no mundial de patinagem livre

Diogo Craveiro, atleta de 17 anos, do Rolar Matosinhos, conquistou uma medalha de prata no campeonato do Mundo de patinagem livre, a decorrer em Barcelona, Espanha.

Na especialidade de Patinagem Livre Individual no escalão de Júnior Masculino, Diogo Craveiro alcançou o segundo melhor lugar na tabela classificativa com 171.15 pontos, subindo de um terceiro lugar na primeira prova (Programa Curto) para o segundo lugar final.

Ainda na especialidade de Patinagem Livre Individual em Júnior Feminino, a atleta Ana Beatriz Ventura e Catarina Andrade, representaram as cores nacionais, alcançando o décimo segundo e o décimo quinto lugar respetivamente.

Portugal soma assim três medalhes nestes World Roller Games.