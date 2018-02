Atletas do Sporting com instruções para evitarem jornalistas

Hoje às 18:47 Facebook



Equipas de atletismo e ciclismo não falaram aos jornalistas, argumentando que não estavam autorizados.

Atletas do Sporting evitaram, este domingo, contactos com jornalistas, dando cumprimento a instruções da Direção do clube, um dia depois de o presidente da instituição ter apelado a um boicote à comunicação social.

Hoje, tanto no Campeonato Nacional de Clubes de atletismo, em Pombal, após o triunfo de Sara Moreira na prova dos 3.000 metros, e também no final da Volta ao Algarve em bicicleta, no alto do Malhão, em Loulé, os atletas dos leões não falaram aos jornalistas, argumentando que não estavam autorizados.

Recorde-se que no final da Assembleia Geral de sábado, Bruno de Carvalho aconselhou sócios e adeptos do Sporting a não comprarem jornais desportivos e a não verem canais televisivos portugueses, no discurso de encerramento da reunião magna.