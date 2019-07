JN Hoje às 10:14 Facebook

A transferência de Felipe para o Atlético de Madrid já tinha sido oficializada e, esta quarta-feira, o emblema espanhol anunciou a chegada do defesa brasileiro.

Em nota divulgada no site oficial, os colchoneros anunciaram que o ex-defesa do F. C. Porto chega a Madrid, nesta quarta-feira, e que no dia seguinte vai rubricar um contrato válido por três épocas. Depois. e como é habitual, deverá juntar-se à pré-época conduzida pelo técnico Diego Simeone.