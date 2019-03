Atlético de Madrid-Barcelona bate recorde de assistência em jogos femininos

Sofia Esteves Teixeira com Lusa Hoje às 17:08 Facebook

O encontro entre o Atlético de Madrid e o Barcelona, disputado este domingo em Madrid, tornou-se histórico: nas bancadas, estiveram presentes mais de 60 mil pessoas para assistir a um jogo de futebol feminino, de acordo com a Federação Espanhola (RFEF).

60,739 pessoas assistiram este domingo, no Wanda Metropolitano, à vitória do Barcelona por 2-0 frente ao Atlético de Madrid de Dolores Silva, que entrou aos 68 minutos. A derrota do emblema colchonero, bicampeão da liga espanhola, não coloca em causa a liderança no campeonato - mantêm três pontos de vantagem sobre as catalãs -, mas escreveu um capítulo histórico no que ao futebol feminino diz respeito.

A Federação Espanhola revelou que os mais de 60 mil presentes nas bancadas representam um número nunca antes alcançado em todo o mundo num jogo de futebol feminino entre clubes. Em Espanha, por exemplo, o recorde de assistências era de 48.121 espectadores, marca alcançada em janeiro, num encontro a contar para os quartos de final da Taça do Rei, entre o Athletic Bilbau e Atlético de Madrid, no San Mamés.

A nível Europeu, o recorde de assistência registou-se em 2012, na final da Liga dos Campeões, entre o Lyon e o Frankfurt, que as francesas venceram por 2-0, em Munique.

Em termos de seleções, o recorde é bem mais elevado e foi estabelecido em 1999, na final do Mundial entre os Estados Unidos e China, com 90.185 pessoas a marcarem presença no Rose Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos.