Atlético de Madrid bate Valladolid e alcança provisoriamente o Barcelona

Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Atlético de Madrid venceu este sábado em Valladolid por 3-2, em jogo da 16.ª jornada da Liga espanhola, e alcançou, provisoriamente, o líder Barcelona.

A equipa da capital chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do croata Nikola Kalinic, aos 26 minutos, e do francês Antoine Griezmann, de penálti, aos 45, sendo que no primeiro a assistência pertenceu ao internacional gaulês.

Na segunda parte, o Valladolid teve uma reação fortíssima e chegou ao empate, com um tento do central Fernando Calero, aos 57 minutos, e um autogolo de Saul, aos 63, mas, já com Gelson Martins em campo, a partir dos 75, o Atlético ainda alcançou a vitória, aos 80, com o bis de Griezmann.

Com este triunfo em Valladolid, o Atlético igualou pontualmente o líder Barcelona, ambos com 31, mas a equipa catalã desloca-se no domingo a Valência para defrontar o Levante e tem a possibilidade de voltar a isolar-se na liderança.

No outro jogo da 16.ª jornada já hoje disputado, o Getafe recebeu e venceu a Real Sociedad por 1-0, graças a um golo de Jorge Molina logo aos três minutos, e subiu, provisoriamente, ao quinto lugar, com 24 pontos.