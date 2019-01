Atlético de Madrid com apenas um jogador disponível no treino

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A sessão de trabalho deste domingo do Atlético de Madrid foi, no mínimo, curiosa. Numa manhã em que se esperava ver Morata - último reforço dos colchoneros - a trabalhar no relvado, Simeone acabou por orientar o treino com apenas um jogador disponível: o guarda-redes Adán.

Não está fácil para Simeone. Uma onda de lesões afetou o plantel - Diego Costa, Vitolo, Savic, Filipe Luis, Saúl, Kalinic ficaram fora das contas para o duelo diante do Getafe - e, dos onze jogadores que não estão lesionados, apenas o guarda-redes subiu ao relvado para a sessão de trabalho.

Os restantes jogadores, que alinharam no encontro de sábado, fizeram apenas trabalho de recuperação no ginásio. Já os jogadores da equipa B, que atualmente trabalham no plantel principal, não treinaram, uma vez que iam ter jogo.