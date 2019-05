Atlético de Madrid confirma Felipe por três temporadas

Hoje às 10:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube espanhol confirmou esta terça-feira a contratação do central brasileiro, que vai deixar o F. C. Porto.

Depois do próprio jogador e do F. C. Porto, foi o Atlético de Madrid a confirmar a transferência de Felipe para o futebol espanhol, num negócio que renderá 20 milhões de euros aos dragões.

Através do site oficial, os "colchoneros" anunciam que o contrato entre o central e o clube é válido para as próximas três temporadas e que Felipe, 30 anos, será "incorporado" a partir de 4 de julho.

A nota do Atlético de Madrid recorda ainda toda a trajetória do ex-jogador portista e elogia as características do futebolista: "defesa rápido, com bom desarme e com boa visão de jogo na saída de bola e dominador no jogo aéreo".

Recorde-se que o negócio foi confirmado pelo F. C. Porto ao final da noite de ontem, já depois de o jogador ter anunciado o adeus ao futebol português.