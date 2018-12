Atlético de Madrid empata com Girona e falha liderança isolada

Hoje às 18:05 Facebook

O Atlético de Madrid falhou este domingo a possibilidade de se isolar provisoriamente na liderança da liga espanhola, ao empatar 1-1 no terreno do Girona, na 14.ª jornada.

Além de poder ficar mais longe de Sevilha ou Barcelona, que ainda jogam este domingo, o Atlético de Madrid ficou com o terceiro lugar em perigo e pode ser ultrapassado pelo Alavés.

O Girona, que segue no sexto lugar, chegou à vantagem aos 45 minutos, com uma grande penalidade convertida pelo uruguaio Stuani, mas o Atlético de Madrid refez a igualdade aos 82, graças a um lance infeliz de Ramalho, que fez autogolo.

Gelson Martins foi lançado por Diego Simeone aos 74 minutos e, já nos descontos, esteve perto de dar a vitória aos colchoneros, mas o guarda-redes Iraizoz impediu o tento do internacional português.

No primeiro jogo do dia, William Carvalho fez a assistência para o único golo do Betis, na vitória em casa sobre a Real Sociedad, por 1-0.

Aos 33 minutos, na sequência de um canto, o médio português desviou a bola ao primeiro poste, deixando Junior Firpo solto para fazer o único tento da partida.

Com este resultado, o Betis (10.º classificado) passou a somar 19 pontos, os mesmos da Real Sociedad, que está um posto acima.