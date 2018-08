Atlético de Madrid empata na estreia de Gelson Martins

JN Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Gelson Martins estreou-se, este domingo, com a camisola do Atlético de Madrid. O ex-jogador do Sporting foi titular frente ao Estugarda num jogo particular, que terminou empatado a uma bola.

Num jogo bastante equilibrado, a equipa colchonera não foi além de um empate, a um golo, frente ao Estugarda, 7.º classificado da última Bundesliga.

Diego Simeone, técnico dos colchoneros, apostou no internacional português e em Thomas Lemar para o onze inicial, ambos reforços para 2018/19. Tanto Gelson como Lemar foram substituídos ao intervalo.

Os golos da partida só surgiram na segunda parte. Divadi, aos 58 minutos, através da conversão de uma grande penalidade, marcou o primeiro para o Estugarda. O Atlético respondeu quase de imediato por Joaquín Muñoz, aos 59 minutos.