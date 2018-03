Atlético de Madrid nos quartos de final da Liga Europa

Hoje às 18:41 Facebook

Os "colchoneros" já tinham a qualificação prometida desde a vitória da primeira mão (3-0 ao Lokomotiv, em Madrid) e confirmaram-na com novo triunfo sobre a equipa russa, nesta tarde de quinta-feira, em Moscovo, por 5-1.

No Lokomotiv Stadium, Angel Correra marcou o primeiro golo do jogo da segunda mão e desiludiu qualquer veleidade da equipa dos portugueses Manuel Fernandes e Éder, que ainda conseguiu empatar, antes do intervalo, com um remate de Maciej Rybus.

No segundo tempo, o Atlético voltou a adiantar-se, com um golo de Saul Ñiguez. Um "bis" de Fernando Torres e mais um golo de Griezmann elevaram a contagem total para 8-1 e confirmaram o Atlético como a primeira equipa qualificada para os quartos de final.

Ainda hoje, a única equipa portuguesa em prova, o Sporting, joga na República Checa, com o Viktoria Pzen, quem vem na primeira mão, em Lisboa, por 2-0. Os restantes seis apurados sairão dos seguintes desafios: Arsenal-Milan (2-0, na primeira mão), Salzburgo-Borussia Dortmund (2-1), Lyon-CSKA Moscovo (1-0), Atlético Bilbau-Marselha (1-3), Zenit-Leipzig (1-2), Dinamo Kiev-Lazio (2-2).