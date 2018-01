Atlético de Madrid regressa aos triunfos e solidifica segundo lugar

Hoje às 19:02 Facebook

O Atlético de Madrid voltou este domingo às vitórias, com triunfo 3-0 sobre o aflito Las Palmas, que o deixa a oito pontos do líder Barcelona, que recebe o Alavés, na 21.ª jornada da Liga espanhola.

Depois de terem sido afastados da Taça do Rei, com duas derrotas frente ao Sevilha, os colchoneros tiveram uma primeira parte discreta, mas, na segunda, marcaram em três contra-ataques, concluídos por Griezmann (61), Fernando Torres (73) e Partey (88).

Uma recuperação de bola na defesa e lançamento longo para o avançado gaulês resultou no primeiro golo, sendo que no segundo Fernando Torres tirou um adversário do caminho antes de disparar para as redes adversárias.

O Las Palmas, penúltimo da classificação, ainda tentou evitar a derrota, mas os insulares acabaram por agravá-la, permitindo novo contragolpe de Ferreira Carrasco, concluído com passe para golo fácil de Partey.

Com este resultado, o conjunto de Diego Simeone aumentou para seis pontos o avanço para o Valência de Gonçalo Guedes (46-40), que no sábado foi goleado em casa 4-1 pelo Real Madrid, quarto classificado com 38 pontos, a dois do conjunto che.

O Leganés venceu o Espanyol por 3-2, com o central forasteiro Mario Hermoso a marcar três golos, sendo que dois foram na própria baliza: continuam ambos na segunda metade da classificação, mas em águas tranquilas.

Ainda este domingo o Sevilha recebe o Getafe e o Barcelona o Alavés.