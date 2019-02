Atlético de Madrid vence e mantém diferença de sete pontos para o Barcelona

Hoje às 18:43 Facebook

O Atlético de Madrid venceu este domingo em casa o Villarreal, por 2-0, na 25.ª jornada da Liga espanhola, e manteve-se a sete pontos do líder Barcelona, que no sábado venceu em Sevilha, por 4-2.

Álvaro Morata, aos 31 minutos, e Saúl, aos 89, foram os marcadores dos golos do Atlético de Madrid na receção ao Villarreal, que a meio da semana afastou o Sporting da Liga Europa.

O Atlético de Madrid segue na segunda posição da tabela classificativa da liga espanhola, com 50 pontos, a sete do líder Barcelona, e com cinco pontos de vantagem sobre o Real Madrid, terceiro, que ainda este domingo joga em casa do Levante.

O Villarreal ocupa o 18.º posto com 23 pontos, na zona crítica da tabela, a dois do Celta de Vigo, 17.º, primeiro clube acima da linha de despromoção.

Leganés e Valência, com o português Gonçalo Guedes no banco, empataram a 1-1 e atrasaram nas suas missões de fuga à metade de baixo da tabela classificativa e luta pela perseguição às equipas do pelotão da frente da primeira metade, respetivamente.

O Valência esteve em vantagem quase até ao minuto final, com um golo de Geoffrey Kondogbia, aos 22 minutos, mas o Leganés empatou pelo dinamarquês Martin Braithwait, aos 89.

O Valência, que somou o 15.º empate no campeonato, segue provisoriamente no oitavo lugar, com os mesmos 33 pontos de Bétis, que ainda hoje defronta o Valladolid, e Athletic Bilbau.