Atlético de Madrid vence e mantém-se na perseguição ao Barcelona

O Atlético de Madrid manteve-se este domingo no segundo lugar e na perseguição ao líder do campeonato espanhol, o Barcelona, ao vencer por 3-0 em casa o Celta de Vigo, em jogo da 28.ª jornada de La Liga.

A equipa comandada por Diego Simeone chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima, golo do atacante francês Antoine Griezmann, aos 44 minutos.

Na segunda parte, o mesmo Antoine Griezmann assistiu Victor Vitolo, que ampliou a vantagem aos 56 minutos, tendo o médio argentino Angel Correa fechado a contagem, aos 63 minutos.

O Atlético de Madrid mantém-se assim em segundo lugar com 64 pontos, a oito do líder FC Barcelona e com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

Antes, o Espanyol recebeu e venceu por 2-1 a Real Sociedad, que optou por não fazer alinhar para a partida de hoje o médio português Kevin Rodrigues.

Ainda este domingo, o Las Palmas, antepenúltimo classificado da liga espanhola, recebe o Villarreal, enquanto o Athletic Bilbau recebe o Leganés.