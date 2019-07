Atlético exige 200 milhões por Griezmann

Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Em comunicado emitido esta tarde de sexta-feira, já depois de o Barça anunciar a contratação de Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid diz que 120 milhões de euros, da cláusula de rescisão do jogador, não chegam para validar a transferência.

A guerra continua. O Atlético exige 200 milhões de euros e diz que o valor da cláusula depositado por Griezmann é insuficiente para cobrir o valor de mercado do jogador antes de 1 de julho.

"[...] É óbvio que o compromisso do jogador com o F.C. Barcelona foi fechado antes de a citada cláusula fosse reduzida de 200 para 120 milhões de euros. A comunicação do jogador, a 14 de maio, a anunciar a desvinculação do clube também foi anterior à data em que se produz a modificação da cláusula", lê-se no comunicado do Atlético de Madrid.

A transferência do jogador francês foi anunciada esta sexta-feira pelo Barcelona. O clube catalão pagou pela vez de Griezmann os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão com o Atlético de Madrid.

O atacante campeão do mundo pela seleção francesa, de 28 anos, assinou contrato de por cinco temporadas, até junho de 2024, e ficou blindado com uma cláusula de 800 milhões de euros.

Griezmann passou a ser a terceira contratação mais cara da história do Barcelona.

A transferência do goleador francês é apenas superada no Barça pelas do brasileiro Coutinho (120+15) junto do Liverpool e de Dembélé (105+20) ao Dortmund.

Griezmann deverá ser apresentado como jogador do Barcelona no domingo à tarde.