Atlético Madrid ainda espera resposta do Benfica à proposto por João Félix

Os "colchoneros", garantem em Espanha, ainda não receberam resposta do Benfica à proposta de 126 milhões de euros por João Félix e o silêncio encarnado agita a equipa treinada por Diego Simeone.

O jornal desportivo de Madrid "AS" dá conta, na edição desta terça-feira, de uma certa impaciência dos dirigentes do Atlético Madrid, relativamente à oficialização da transferência de João Félix para o clube da capital espanhola. De acordo com a mesma fonte, o negócio não está em risco e o internacional português "estará à disposição de Simeone no próximo domingo". No entanto, existe aqui um jogo de paciência, uma vez que "em Lisboa não há pressa e em Madrid é tudo ao contrário".

"O Atlético Madrid enviou toda a documentação e está simplesmente à espera que o Benfica dê uma resposta definitiva e devolva os contratos assinados", pode ler-se no referido jornal, que acrescenta que as águias estão a analisar minuciosamente todos os pontos desta operação financeira que garantirá um encaixe de 120 milhões de euros nos cofres da Luz.