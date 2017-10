Atlético Madrid ajuda vítimas dos terramotos no México

Hoje às 17:54 Facebook

O Conselheiro delegado do Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil, entregou, esta sexta-feira, um donativo de 50 mil euros à organização humanitária Save The Children para ajuda aos afetados pelos terramotos que abalaram o México em setembro.

A entrega do donativo aconteceu, esta sexta-feira, na presença do governador do Estado de San Luís Potosí, no México, Juan Manuel Carreras, e do conselheiro delegado do Atlético de San Luís Potosí, Jacobo Payán, clube de que é acionista o Atlético Madrid.

O México enfrentou três dias de sismos, a 7, 19 e 23 de setembro, que causaram 421 mortos na Cidade do México e nos Estados de Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca e Chiapas, no centro-sul do país.

No dia 23 de setembro, antes da partida entre o Atlético e o Sevilha, no estádio Wanda Metropolitan, em Madrid, foi exposta uma bandeira mexicana nas bancadas e apresentada uma campanha de recolha de donativos por parte da Save The Children e da Fundação Atlético Madrid.

A esta iniciativa, que recolhe donativos através da página da Save The Children na internet, e ao minuto de silêncio em memória das vítimas do terramoto, o Atlético Madrid acrescentou o donativo de 50 mil euros que foi entregue.