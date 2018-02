Atlético Madrid vence Valência e aproxima-se do Barcelona

JN Ontem às 22:41 Facebook

O Atlético de Madrid venceu este domingo em casa o Valência, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da Liga espanhola, e aproximou-se do líder, o Barcelona, que empatou no reduto do Espanhol (1-1).

Com os resultados de hoje, os colchoneros estão a nove pontos dos catalães, que lideram com 58 pontos, enquanto o Valência é terceiro, com 40 pontos, mais um que o Real Madrid, que no sábado empatou em casa do Levante (2-2) e tem 39, no quarto lugar.

Com Rúben Vezo no onze titular, o Valência somou a quinta derrota consecutiva, enquanto os madrilenos, que perderam os dois centrais titulares, Godín e Savic, por lesão, continuam a recuperar na tabela e consolidaram o segundo lugar, num encontro sem grandes oportunidades de golo.

Aos 59 minutos, Koke assistiu Ángel Correa para um grande golo, num remate de fora da área que sentenciou a partida no Wanda Metropolitano.

Antes, o Barcelona escapou da derrota no dérbi catalão com um golo de Gerard Piqué aos 82 minutos, depois de os vizinhos, orientados pelo treinador ex-Benfica Quique Flores, se terem adiantado aos 66 minutos, por Gerard Moreno.

A chuva intensa converteu o Estádio Cornella de Llobregat num charco, o que dificultou o jogo dos culés, que tiveram Nelson Semedo em campo até aos 59 minutos, altura em que o argentino Messi entrou em campo, acabando por cobrar o livre que resultou no golo de Piqué.

O Girona subiu este domingo ao nono lugar da classificação ao bater em casa o Athletic de Bilbao, com um bis de Stuani, aos nove, de grande penalidade, e aos 65, continuando o bom campeonato, enquanto os bascos estão longe dos lugares europeus no 13.º posto.

No primeiro encontro do dia, o Getafe, com Antunes titular na defesa, empatou a zero na receção ao Leganés, com ambos os emblemas a continuarem tranquilos no meio da tabela.