Atlético Paranaense bate River Plate na Supertarça sul-americana

Com um golo de Marco Ruben, a equipa brasileira derrotou o rival da Argentina na primeira mão da final da "Recopa", disputada na madrugada desta quinta-feira, em Curitiba.

Seis vezes campeão pelo F. C. Porto, Lucho Gonzalez, de 38 anos, foi titular na equipa do Atlético Paranaense, vencedora da Copa Sul-Americana 2018.

Na primeira mão da "Recopa", equivalente sul-americano da Supertaça Europeia, o River Plate, vencedor da Copa Libertadores 2018 e campeão continental, acabou a partida com dez jogadores. Milton Casco, estrela emergente dos "Millionarios", foi expulso e já não poderá jogar no desafio da segunda mão, a disputar no Estádio Monumental Nuñez, em Buenos Aires.

Refira-se que, ao contrário do que sucede nas competições da UEFA, os golos fora não valem a dobrar em caso de empate. Para já, a diferença está toda no golo de Marco Ruben, atacante que já deixou marca em Buenos Aires, quando, no ano passado, em plena "Bombonera" assinou um "hat-trick" contra o Boca Juniores.