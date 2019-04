Auditoria aponta para a expulsão de Bruno de Carvalho

Hoje às 10:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A fiscalização encomendada pelo Sporting indica para gestão ilícita e múltiplas irregularidades do ex-presidente do clube, destituído em junho do ano passado. Solicitada assembleia-geral para expulsar Bruno de Carvalho de sócio do clube.

Segundo fontes do clube de Alvalade, a auditoria de gestão efetuada pela consultora Baker Tilly aos cinco anos e meio de governação de Bruno de Carvalho indica diversas irregularidades e deverá originar um processo com vista a erradicar Bruno de Carvalho da vida ativa do Sporting.

As suspeitas dos órgãos sociais em exercício em torno de vários processos da gestão de Bruno de Carvalho foram confirmadas nesta fiscalização. "No mínimo, há uma série de casos nebulosos", dizem as mesmas fontes.

Em causa, entre outros, estão ilícitos referentes ao protocolo com o clube cabo-verdiano Batuque F.C., valores pagos pelas transferências de atletas como Acuña e Montero ou comissões e retrocomissões nos negócios de Bruno César ou Alan Ruiz (este caso já em investigação policial por denúncia do ex-vice-presidente Vítor Ferreira).

A pedido da Comissão de Gestão, o Sporting, entretanto, enviou o relatório às "entidades de investigação nacionais". Em comunicado, o Conselho Diretivo (CD) do clube explicou que o mesmo documento também foi entregue ao Conselho Fiscal e Disciplinar" do emblema leonino e que estará disponível para consulta "a todos os sócios com quotas em dia" a partir desta sexta-feira.

Bruno de Carvalho submeteu recurso para a reunião magna, tal como Alexandre Godinho, advogado e antigo vogal da Direção, ambos expulsos em março último pelo Conselho Fiscal e Disciplinar, liderado por Baltazar Pinto. Recorde-se que a decisão deste órgão disciplinar do clube abrange igualmente uma suspensão de nove meses para Carlos Vieira, antigo administrador da SAD, que não vai recorrer, e de seis meses para Luís Gestas, ex-vogal. O ex-administrador Rui Caeiro foi objeto de uma repreensão escrita.