Inácio regressa ao Sporting. Bruno de Carvalho deixa de estar no banco

Sofia Esteves Teixeira 22 Maio 2018 às 19:41 Facebook

Twitter

O Sporting comunicou, esta terça-feira, que Augusto Inácio está de regresso ao clube leonino para assumir o cargo de diretor geral do Futebol.

Augusto Inácio está de regresso ao clube leonino. Depois de desempenhar as funções de diretor geral de futebol entre 2013 e 2015, o Sporting anunciou, esta terça-feira, que o antigo dirigente volta agora a assumir essas funções.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Augusto Inácio para que este assuma, de imediato, o cargo de Diretor Geral do Futebol", pode ler-se em comunicado.

Augusto Inácio, de 63 anos, estava sem clube, depois de ter treinado os egípcios do Zamalek em 2016/17, e era comentador no programa "Trio de Ataque", da RTP3.

Na nota, o Sporting afirma ainda que o presidente Bruno de Carvalho deixará de estar presente no banco de suplentes nos jogos da equipa principal.

"Por decisão do próprio, o Presidente do Conselho de Administração da SAD e do Clube deixará de estar presente no banco de suplentes nos jogos da equipa de Futebol Profissional, exercendo as suas funções institucionais".