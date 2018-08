Augusto Inácio diz que conta com André Geraldes

Sofia Esteves Teixeira 22 Maio 2018 às 20:54 Facebook

Twitter

Augusto Inácio, que está de regresso ao Sporting para assumir o cargo de diretor geral do Futebol, afirmou contar com André Geraldes, arguido no processo Cashball.

"Regresso com todo o orgulho, com todo o gosto. Recebi o convite do presidente para retomarmos um trajeto que foi iniciado em 2013. O Sporting precisa dos meus serviços e estou aqui com toda a honra, com todo o orgulho para servir, da melhor forma possível, o Sporting. A minha ambição é a mesma da de todos os sportinguistas: levarmos este clube a patamares elevados para sermos campeões", começou por dizer Augusto Inácio em declarações à Sporting TV.

O agora diretor geral do futebol dos leões garantiu, ainda, contar com André Geraldes quando cessarem os impedimentos legais que recaem sobre o "team manager" do Sporting.

"Estou à vontade para falar do André Geraldes. É um grande ser humano, não acredito em nada do que se tem passado. Quando estiver livre destas situações, é um elemento com quem vou contar, porque é muito válido", vincou.

André Geraldes é arguido no processo Cashball, um alegado esquema de corrupção para viciação de resultados em andebol e futebol. Durante a investigação, foram constituídos mais seis arguidos: