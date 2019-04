Augusto Inácio diz que Petit foi "crucificado" por dizer a verdade

Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Augusto Inácio disse, esta sexta-feira, que não dará instruções aos jogadores do Aves para limparem cartões frente ao Belenenses antes do jogo com o F. C. Porto, mas afirmou concordar com quem pensa de outra maneira, lamentando que, no futebol, "quem fala verdade seja martelado".

"Eu quero os melhores jogadores contra o F. C. Porto, Benfica, Sporting ou Rio Ave, seja contra quem for, mas compreendo uma pessoa que tenha menos opções para certos e determinados lugares o faça e não tenho que criticar. Se entender fazer o mesmo, faço o mesmo", disse Inácio, à margem da antevisão ao jogo com o Belenenses, da 31.ª jornada da Liga.

Mama Baldé, Jorge Felipe e Falcão estão no limite da suspensão e, se virem amarelo frente ao Belenenses, vão falhar a visita ao FC Porto, na 32.ª jornada. Inácio afasta polémicas, dizendo que, "o que tiver de acontecer no jogo, acontece", porque tem "alternativas", e falou em hipocrisia no futebol português.

"Estou de acordo com o presidente do Marítimo, uma pessoa não pode ser verdadeira, porque, se for verdadeira, é martelada publicamente. Eu pergunto: qual é a equipa que não faz a sua gestão de uma forma que lhe sirva os seus interesses? Todos fazem isso, todos, até os 'grandes'. As pessoas gostam tanto de transparência, mas o Petit foi tão transparente, tão transparente, que, com gasolina por cima, foi quase queimado e crucificado. Que hipocrisia que isto é no futebol português", afirmou.