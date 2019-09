Augusto Inácio: "Não percebi esta proteção a Bruno Fernandes"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:58 Facebook

No rescaldo da derrota frente ao Sporting, Augusto Inácio, treinador do Desportivo das Aves, deixou críticas à arbitragem e considerou que a equipa avense não merecia perder o jogo.

"Os jogadores portaram-se bem. Acho que bloqueámos o jogo do Sporting, mas eles acabaram por ser mais felizes. Numa grande penalidade acabaram por aproveitar. Não merecíamos perder este jogo. Saímos daqui com uma espinha atravessada porque foi muito injusto. O forte do Sporting é o jogo interior. Tentámos condicionar o Bruno Fernandes e o Vietto. Acho que bloqueámos bem. Tivemos as nossas oportunidades, foi pena não termos aproveitado uma delas. O Sporting tem grandes jogadores e não conseguiu desorganizar a nossa defesa. Teve dificuldade em criar oportunidades. É uma derrota amarga, mas a partir de agora quero desejar toda a sorte ao Silas", começou por dizer para, depois, deixar críticas à arbitragem.

"E porque se fala muito do Bruno Fernandes, à segunda falta que sofreu, levámos logo amarelo e não percebo como é que o Doumbia consegue passar um jogo inteiro sem ver amarelo. Não entendo esta proteção. O jogo tem de ser o que é e os castigos têm de ser dados nos momentos em que têm de ser dados. O Doumbia fartou-se de dar fruta e nem um amarelo levou. Não percebi esta proteção a Bruno Fernandes. Não estou a justificar a derrota, mas as coisas têm que ser ditas. Os árbitros não podem limitar os meus jogadores assim. Não sei onde está o critério e nesse aspeto acho que o Sporting foi beneficiado", atirou.