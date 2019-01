Augusto Inácio no Aves e Rio Ave contrata reforço

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:01 Facebook

Num dia em que Augusto Inácio foi oficializado como novo treinador do Aves, Everton rescindiu com o Marítimo e o Rio Ave anunciou mais um reforço.

F. C. Porto: Militão está a ser cobiçado por vários colossos europeus mas, segundo a imprensa brasileira, o central prefere a Premier Leage. Apesar do interesse do Real Madrid, os representantes do jogador preferem esperar pela concretização do alegado interesse de clubes como Manchester United, Chelsea ou Liverpool.

Sporting: O croata Misic muda-se para o PAOK, da Grécia, a título de empréstimo dos leões.

Marítimo: Após ano e meio ao serviço dos madeirenses, o avançado Everton rescindiu contrato. O próximo clube será o Muharraq, do Bahrein.

Aves: Após a saída de José Mota, a seguir à derrota frente ao Braga nos quartos-de-final da Taça de Portugal, o Desportivo das Aves anunciou Augusto Inácio como novo treinador da equipa da Vila das Aves.

Rio Ave: Os vila-condenses anunciaram a contratação do avançado croata Tomislav Strkalj, que só será reforço a partir da próxima época. O jogador, de 22 anos, que alinhava no NK Osijek, da Croácia, assinou um contrato válido por quatro temporadas e meia.

Chaves: A saída de Marcão do Chaves custou ao Galatasaray cerca de quatro milhões de euros. O brasileiro assinou um contrato até 2022. Já João Paredes é reforço do Mafra, do segundo escalão, até ao final da temporada, por empréstimo.

Tondela: Hélder Tavares foi oficializado no Altay, da segunda divisão turca. O médio assinou contrato válido por ano e meio.

Fenerbahçe: A imprensa turca garante que Adrien Silva é negócio quase fechado. O clube pretende garantir o empréstimo de Adrien até ao final da época, referindo também que Claude Puel, treinador do Leicester, já deu luz verde ao negócio.

Atlético de Madrid: Gelson Martins, um dos jogadores na lista de dispensa dos colchoneros, interessa ao Milan, garante o AS.

Sevilha: O Sevilha anunciou esta quarta-feira a contratação de Maximilian Wober, central austríaco de 20 anos que jogava no Ajax de Amesterdão.