Augusto Inácio oficializado como novo treinador do Aves

O Desportivo das Aves já oficializou Augusto Inácio no comando técnico da equipa principal de futebol, tal como já tinha avançado o JN, esta quarta-feira.

A derrota com o Braga, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, levou à saída de José Mota do comando técnico do Aves. Augusto Inácio será apresentado esta quinta-feira, a partir das 15 horas.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Clube Desportivo das Aves - Futebol SAD chegou a acordo com Augusto Inácio para assumir o comando técnico da equipa profissional de futebol.



O contrato rubricado entre as partes é válido até ao final da presente época, com mais uma de opção.



O técnico já marcou presença nos trabalhos desta tarde.

Augusto Inácio será formalmente apresentado em conferência de imprensa amanhã, às 15h00, no estádio do CD Aves, orientando, de seguida, a sessão de trabalhos aberta a todos os adeptos e órgãos de comunicação social"