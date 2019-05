Autarca de Gaia explica cancelamento da "street race" do Rali

Hoje às 15:57 Facebook

Eduardo Vítor Rodrigues recorre ao Facebook para criticar o Turismo de Portugal.

"A prova seria no próximo 1 de junho. A candidatura ao financiamento de 1,8 milhões foi apresentada há meio ano, em dezembro de 2018. Agora o Turismo de Portugal diz que decide na próxima semana, a uns ínfimos 15 dias da prova! Se a decisão for positiva, muito bem. Mas quem me explica como se contrata toda a logística em 15 dias? Não há tempo. E se decidirem em cima da hora que apenas financiam uma parte pequena, como se prevê, quem paga a diferença? A Câmara?! Bem mais de 600 mil euros para ver corridas de carros? Mais do dobro do que custou o Red Bull Air Race?! Não foram essas as contas nem o espírito da candidatura", escreveu o presidente da Câmara Municipal de Gaia.

"Posso correr riscos com o meu dinheiro, mas não com o dinheiro do povo. E se correr riscos com dinheiro do povo, há de ser por razões muito importantes, não para ver carros de corrida. A 15 dias da prova é que ficaremos a saber a decisão financeira desta envergadura?! Tem custado muito pôr a Câmara em ordem, não alinho em aventuras com o dinheiro de todos", acrescentou Eduardo Vítor Rodrigues, dando o assunto como "encerrado".

"Em Gaia teremos muitos outros eventos, incluindo a etapa final da Volta a Portugal. Mas tudo planeado e com contas previstas e sem riscos irresponsáveis. Goste quem gostar, comigo será sempre assim. Respeito quem pensa de forma diferente, muitos com saudades de karts, mas compete-me decidir em consciência e a decisão está tomada, assunto encerrado", concluiu