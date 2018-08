Sofia Esteves Teixeira 08 Maio 2018 às 19:51 Facebook

A Comissão de Instrutores da Liga abriu um auto por flagrante delito a Fábio Coentrão, na sequência de um lance no dérbi de sábado, frente ao Benfica em Alvalade.

A Comissão de Instrutores considerou haver um comportamento antidesportivo - mas não agressivo - do português num lance com Samaris, médio do Benfica.

Caso o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol concorde com o auto, Fábio Coentrão será punido com uma repreensão.

Este foi um dos quatro lances dos quais o Benfica se queixou, esta terça-feira, junto da Comissão, exigindo que esta agisse disciplinarmente. Além de Coentrão, os encarnados apresentaram queixa contra Rui Patrício, Coates e Mathieu.