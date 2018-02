Autocarro com adeptos do Braga apedrejado

Delfim Machado Ontem às 23:22 Facebook

Depois dos confrontos antes do jogo em Guimarães, o final do dérbi também não foi pacífico.

Um autocarro que transportou adeptos do Braga até Guimarães, para assistirem ao dérbi do Minho foi apedrejado depois do jogo, quando fazia a viagem de regresso a Braga.

O incidente aconteceu perto da rotunda de Silvares, mas não causou feridos entre os ocupantes da viatura.

Recorde-se que antes do jogo também aconteceram incidentes entre adeptos dos dois clubes, que provocaram oito feridos e levaram a detenções da polícia.