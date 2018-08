Autocarro com o símbolo do Feirense chega à Luz com adeptos do Benfica

Hoje às 20:01 Facebook

Um autocarro alugado pelo Feirense para fazer, esta época, as deslocações da equipa profissional de futebol, chegou nesta sexta-feira à Luz com adeptos do Benfica, para assistir ao jogo com o Vitória de Guimarães. A SAD do emblema de Santa Maria da Feira já se demarcou da situação.

O Feirense reagiu, nesta sexta-feira, em comunicado, sobre a situação inusitada vivida na Luz, a anteceder o Benfica-Vitória de Guimarães (20.30 horas, BTV), jogo que abre a Liga de 2018/19.

Um autocarro com lettering do Feirense transportou adeptos das águias para a Luz. O emblema de Santa Maria da Feira frisa que o veículo nada tem a ver o clube, pertencendo à empresa de autoviação com a qual o Feirense tem uma parceria, sendo que o clube só utiliza o autocarro quando o solicita.