Autocarro do Al-Ahly atacado horas antes da final da Champions africana

O autocarro do Al Ahly foi, esta sexta-feira, atacado por um grupo de adeptos do ES Tunis, horas antes do jogo entre as duas equipas, referente à 2.ª mão da final da Liga dos Campeões africana.

De acordo com relatos da imprensa egípcia, o ataque aconteceu na viagem até ao estádio, com pedras a serem lançadas na direção do veículo, tendo o médio Hesham Mohamed acabado por ficar ferido na cabeça em consequência do golpe de que foi alvo.

Apesar do sucedido, a equipa egípcia apresentou-se a jogo, mas acabou derrotada por 3-0.

Depois da derrota por 1-3 no primeiro jogo da final, o Esperance Tunis foi em busca do prejuízo e, confirmou a reviravolta na eliminatória, com um grande pontapé aos 86 minutos.