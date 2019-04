Autocarro do Palmeiras atacado e Felipão deu o peito às pedras...

Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-selecionador de Portugal e atual treinador do "Verdão" saiu em defesa da equipa e virou-se aos atacantes, torcedores do próprio clube. "Não tenho medo de bandido...", vociferou Luiz Felipe Scolari.

À chegada ao Allianz Parque, em S. Paulo, para o jogo da noite passada, com o Junior Barranquilla, para a Taça Libertadores, a equipa do Palmeiras foi surpreendida pelo ataque dos próprio adeptos do clube. Pedras e garrafas de vidro voaram pelos ares, causando cenas de rara violência, que puseram em causa a integridade física de jogadores e técnicos. Todos escaparam ilesos e nenhum se furtou aos insultos.

Aos gritos de "time pipoqueiro", os agressores foram especialmente hostis com a patrocinadora e conselheira Leila Pereira e com Miguel Borja, um avançado colombiano que não é particularmente apreciado pela "torcida" e ainda menos depois da recente eliminação do Campeonato Paulista, nas meias-finais, perante o rival S. Paulo, nas grandes penalidades.

Antes da partida, os adeptos do Palmeiras já tinham vandalizado a sede do clube. A polícia militar deteve no local dois dos alegados atacantes, em cujos telemóveis foram encontradas planos de preparação de uma emboscada quando a equipa abandonasse o recinto, o que levou a um reforço da segurança e à saída por um percurso alternativo, com proteção de viaturas militares de choque.

"Viram-me com cara de assustado? Não tenho medo de bandido, ninguém tem aqui. Tenho respeito pelo clube e pelo nosso torcedor. Ninguém estava assustado. Eles, jogadores, enfrentaram isso com naturalidade. Não vamos dar visibilidade a quem não merece. É por isso que eles fazem. Eles não merecem. Os jogadores jogaram, dedicaram-se", comentou Luiz Felipe Scolari, após o triunfo (3-0) que apurou a equipa brasileira para a fase seguinte da Copa dos Libertadores.

O Palmeiras emitiu um comunicado a condenar os incidentes: "Condenamos a covarde agressão. Esses vândalos não representam a torcida do Palmeiras. O lamentável ataque ao ônibus da delegação foi denunciado à Polícia Militar para que sejam tomadas as devidas providências com nossa total colaboração".