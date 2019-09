Autocarro do Salgueiros apedrejado em Gaia

Ontem às 23:59, atualizado hoje às 00:00 Facebook

Acabou mal o jogo entre o Canidelo e o Salgueiros, da segunda jornada da Divisão de Elite da AF Porto, que os salgueiristas venceram, por 3-2.

À saída do Estádio Manoel Marques Gomes, em Vila Nova de Gaia, o autocarro do Salgueiros foi apedrejado por quatro adeptos da equipa da casa, com a viatura a ficar com um dos vidros laterais totalmente partido, sem que ninguém ficasse ferido.

A polícia foi chamada ao local, mas quando chegou já os autores do ataque tinham fugido do local e, por isso, não se registaram quaisquer detenções.