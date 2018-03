Autópsia confirma que Astori morreu de causas naturais

Hoje às 16:35 Facebook

A autópsia realizada ao corpo de Davide Astori, jogador da Fiorentina que foi encontrado sem vida, na manhã de domingo, confirmou que a morte se deveu a causas naturais.

A ocorrência de uma paragem cardiorrespiratória foi confirmada por Antonio De Nicolo, procurador geral da cidade de Unide, à imprensa italiana. "Com base na autópsia realizada [...] ao corpo de Davide Astori, é possível indicar um problema cardíaco como causa da morte, sem evidência macroscópica, provavelmente com base numa bradirritmia, com congestão polivisceral e edema pulmonar. Para o diagnóstico definitivo, serão necessários exames histológicos detalhados", explicou.

David Astori, de 31 anos, foi encontrado morto na manhã de domingo, no quarto de um hotel onde a Fiorentina se encontrava a realizar um estágio de preparação para um embate frente à Udinese.

Entretanto, a Fiorentina e o Cagliari anunciaram que a camisola 13 (o número de Astori) não mais voltará a ser usada por outro futebolista.

A formação "viola" colocou mesmo, no gradeamento do Estádio Artemio Franchi, uma camisola do futebolista, assinada por todos os membros do plantel.