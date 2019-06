Autor do primeiro golo na final de Gelsenkirchen termina carreira

JN Ontem às 23:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 34 anos, Carlos Alberto, campeão europeu ao serviço do F. C. Porto em 2004, decidiu dar por finalizada a carreira de futebolista profissional, tendo anunciado a decisão através das redes sociais.

O médio, internacional pela seleção brasileira em cinco ocasiões, chegou aos azuis e brancos em janeiro de 2004, proveniente do Fluminense, pela mão de José Mourinho. Nessa época, apesar da tenra idade, destacou-se na Liga dos Campeões, tendo apontado o primeiro golo na final frente ao Mónaco, em Gelsenkirchen, que os dragões venceram, por 3-0.

"Foi uma honra conquistar a Champions League, título mais importante de clubes, com apenas 18 anos", escreveu na mensagem de despedida.

Além da Champions, nessa temporada Carlos Alberto conquistou o campeonato e em 2004/2005, na qual representou o F. C. Porto durante apenas a primeira metade da época, ainda conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira e a Taça Intercontinental, sob orientação do espanhol Victor Fernández.

Além do Fluminense e do F. C. Porto, Carlos Alberto representou ainda o Corinthians, Werder Bremen, São Paulo, Botafogo, Vasco da Gama, Grémio, Bahia, Goiás, Figueirense, Atlético Paranaense e Boavista RJ.