Autoridade de antidopagem esteve no Olival para controlar Marega

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, revelou que a Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) esteve na manhã desta quinta-feira no Olival, em Gaia, para controlar Marega.

"No sábado temos um jogo, um clássico, e nas semanas que antecedem há sempre coisas para tentar perturbar o F. C. Porto. Desta vez foi o seguinte: hoje de manhã a ADoP foi ao Olival, não para fazer o habitual controlo, mas para controlar exclusivamente o Marega. Percebe-se o problema que a recuperação que Marega pode trazer. O F. C. Porto não tem nada a temer e isto não passa de uma artistice para tentar perturbar o F. C. Porto, que não tem qualquer efeito", começou por dizer Francisco J. Marques, salientando que o clube azul e branco tem "tudo em dia"

"Para o F. C. porto é necessário sempre algo mais. O F. C. Porto cumpre com tudo. Não falha. Hoje de manhã, a dois dias de clássico, tenta criar-se este caso na sequência de tudo o que tem sido dito nos últimos dias. O tratamento que o Marega fez não teve nada de ilegal. É mais um episódio muito triste. É uma tentativa de alguém que quer condicionar o jogo e retirar tranquilidade. Mas não consegue", concluiu no programa "Universo Porto da Bancada" desta quinta-feira.