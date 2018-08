Avançado do Montpellier preso por ameaçar polícias

JN Hoje às 18:08 Facebook

Andy Delort, avançado da equipa francesa do Montpellier, estava no carro com um amigo que conduzia acima do limite de velocidade, sem carta e embriagado. Ao serem parados pela polícia, o jogador insultou os polícias.

Depois da polémica que envolveu o guarda-redes do Tottenham Hugo Lloris, que foi apanhado a conduzir bêbado, o avançado Andy Delort, do Montpellier, foi preso por desrespeitar polícias franceses.



No momento da detenção, o futebolista estava na companhia de um amigo que conduzia a alta velocidade, sem licença e em estado de embriaguez. De acordo com a imprensa francesa, o avançado provocou os polícias, ao afirmar que ganhava 150 mil euros semanais, e tentou resistir no momento em que lhe colocaram as algemas.

O jogador já reagiu às notícias, através de um comunicado divulgado na sua página da rede social Twitter, alegando que reagiu de forma mais intensa por considerar a "situação injusta".



Delort, que já representou vários clubes franceses, como o Ajaccio, Nimes, Tours e Caen, terá de responder criminalmente por insultos e ameaças às autoridades.