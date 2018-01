Avançado Majeed Waris já está no Porto para reforçar "Dragões"

Hoje às 11:36, atualizado às 12:35 Facebook

O jogador ganês chegou esta sexta-feira à cidade Invicta para se vincular ao clube azul e branco.

Majeed Waris, avançado internacional ganês, chegou na manhã desta sexta-feira à Invicta, onde se juntará à equipa do F. C. Porto como reforço de inverno.

O jogador tem 26 anos e atuava nos franceses do Lorient, tendo marcando um golo em sete jogos. Em França, também era disputado pelo Caen, mas os dragões levaram a melhor e asseguraram um avançado muito móvel e que também pode ser útil nas alas.

Waris vai agora cumprir as formalidades burocráticas e os respetivos exames médicos antes de ser oficializado como jogador do F. C. Porto. Logo à noite já deve assistir, no Dragão, ao jogo com o Tondela.