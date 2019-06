Avançado marroquino reforça V. Setúbal

JN Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Setúbal continua a preparar o plantel para a temporada 2019/2020 e nesse sentido anunciou a contratação de Khalid Hachadi, que assinou um contrato válido até 2024.

O avançado marroquino, de 21 anos, vai ter a primeira experiência no futebol europeu e também fora de Marrocos, sendo que na última época foi considerado uma das revelações do campeonato, tendo apontado oito golos em 19 jornadas ao serviço do Khourigba, que terminou na 11.ª posição.

Esta quinta-feira, Khalid Hachadi vai realizar os exames médicos de pré-temporada e esta sexta-feira já estará sob as ordens do treinador Sandro.