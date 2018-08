Avançado Raheem Sterling responde a críticas sobre tatuagem de arma

JN 29 Maio 2018 às 11:24 Facebook

Após receber críticas por ter a tatuagem de uma arma na perna, o jogador do Manchester City explicou que o desenho tem "um significado mais profundo", referindo-se ao falecido pai.

Raheem Sterling, de 23 anos, revelou pela primeira vez a tatuagem de uma rifle M16 numa foto publicada no Instagram durante um treino no St. George's Park.

Lucy Cope, que fundou o grupo "Mothers Against Guns" depois de o filho ser morto em 2012, disse que Sterling não devia jogar pela equipa inglesa, a não ser que se livre daquela tatuagem. "Esta tatuagem é repugnante. É totalmente inaceitável", defendeu, em declarações ao jornal "The Sun".

Sterling, que se juntou ao Manchester City em julho de 2015, respondeu no Instagram na noite de segunda-feira. O avançado explicou que a tatuagem reflete uma promessa que ele fez a si próprio de "nunca tocar numa arma" após o pai ter sido morto a tiro quando Sterling ainda era criança.

De acordo com a BBC, o ex-jogador Gary Lineker foi um dos que saiu em defesa de Sterling, referindo que é "um excelente jogador de futebol com uma brilhante ética de trabalho" e que o tratamento noticioso do jornal "The Sun" era "repugnante".

O pai de Sterling foi morto em Kingston, Jamaica, quando Raheem Sterling tinha dois anos.