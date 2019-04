Aves anuncia renovação de contrato com Augusto Inácio

Hoje às 16:10 Facebook

O treinador de 64 anos prolongou o vínculo com o emblema avense por mais três temporadas, depois de ter assumido o leme da equipa no decorrer da temporada, substituindo José Mota, agora no Chaves.

A decisão foi comunicada esta sexta-feira, em conferência de imprensa do treinador e do presidente da SAD, Wei Zhao.

Inácio ficará também com poderes alargados no futebol profissional.

Em 11 jogos ao comando do Aves, o experiente treinador somou cinco triunfos na primeira Liga.