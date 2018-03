Ontem às 22:08 Facebook

O Desportivo das Aves descolou, nesta segunda-feira, da zona de despromoção da Liga portuguesa, depois de receber e vencer o Portimonense por 3-0.

Rodrigo Alves inaugurou o marcador ainda antes da meia hora, num livre cobrado de forma exemplar, antes de Nildo Petrolina ampliar a vantagem, logo após o reatamento, e Derley fechar as contas já perto do fim.

Com este triunfo, os avenses somam 25 pontos, mais quatro do que Paços de Ferreira e Estoril, os dois últimos classificados do campeonato.