Aves corta relações com o P. Ferreira após roubo de bandeira

Após o jogo frente ao P. Ferreira, a contar para a Taça da Liga, que se realizou à porta fechada, o Aves emitiu um comunicado no qual anuncia o corte de relações com os castores.

O clube de Vila das Aves começou por afirmar que, após o empate (0-0) na Capital do Móvel, a bandeira do clube foi roubada.

"No decorrer do jogo de hoje que, como é do conhecimento público, se realizou à porta fechada, o símbolo maior do CD Aves, a sua bandeira, foi furtada! Como já é normal, a bandeira foi entregue antes do inicio da partida para que fosse hasteada. Acontece que, no fim do encontro, não havia sinal dela... Isto, por si só, demonstra um total desrespeito pela nossa instituição", pode ler-se no comunicado.

Mas os motivos não ficaram por aqui. O Aves acusou, ainda, os adeptos do P. Ferreira de comentários xenófobos ao presidente do clube e que tudo foi testemunhado por dirigentes da equipa da Capital do Móvel.

"Após o final do encontro e até ao momento em que a comitiva avense deixou o Estádio da Capital do Móvel, um grupo de adeptos pacenses permaneceu junto do parque de estacionamento e - de forma indesculpável - insultou toda a comitiva do nosso clube, com especial preferência pelo Presidente do Conselho de Administração, que viu a sua nacionalidade ser alvo de um ataque xenófobo sem precedentes", surge escrito em comunicado".

Leia o comunicado na íntegra:

"O Clube Desportivo das Aves vem por este meio informar todos os sócios, adeptos e demais interessados que as relações institucionais com o FC Paços de Ferreira estão irremediavelmente cortadas. Além dos motivos expostos no comunicado do passado dia 13, hoje fomos surpreendidos por duas situações inaceitáveis.

Em primeiro lugar: no decorrer do jogo de hoje que, como é do conhecimento público, se realizou à porta fechada, o símbolo maior do CD Aves, a sua bandeira, foi furtada! Como já é normal, a bandeira foi entregue antes início da partida para que fosse hasteada. Acontece que, no fim do encontro, não havia sinal dela... Isto, por si só, demonstra um total desrespeito pela nossa instituição. Não sabemos quem cometeu tal crime mas sabemos que a bandeira foi entregue à responsabilidade do FC Paços de Ferreira.

Contudo, desengane-se quem acha que acabou de ler o cúmulo do desrespeito. Após o final do encontro e até ao momento em que a comitiva Avense deixou o Estádio da Capital do Móvel, um grupo de adeptos pacenses permaneceu junto do parque de estacionamento e - de forma indesculpável - insultou toda a comitiva do nosso clube, com especial preferência pelo Presidente do Conselho de Administração, que viu a sua nacionalidade ser alvo de um ataque xenófobo sem precedentes.

Tudo isto se passou na presença de dirigentes do FC Paços de Ferreira, responsáveis de segurança, forças policiais e delegados da Liga Portugal sem que ninguém tomasse medidas efectivas para afastar esse grupo de adeptos.

Estamos certos de que as instâncias desportivas competentes não deixarão de tomar as devidas medidas que se esperam severas. Aguardaremos para perceber se, também desta vez, será prescindindo o prazo de recurso!".