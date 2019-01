Aves e Feirense empatam e continuam em zona de descida

JN Hoje às 23:04 Facebook

O Desportivo das Aves e o Feirense empataram, esta sexta-feira, 1-1, na 17.ª jornada da Liga, num jogo em que o resultado não serviu os interesses das duas equipas, ambas em zona de descida.

No Aves, Fariña rendeu Rúben Oliveira no meio-campo e Hamdou foi a solução para substituir no corredor ofensivo Nildo, o segundo jogador a deixar o plantel num curto espaço de tempo, enquanto, no Feirense, Caio Secco, Diga, Cris e Sturgeon regressaram ao onze, em mais uma tentativa de Nuno Manta Santos dar a volta à situação.

O Aves foi dominador e claramente superior até ao intervalo, justificando uma vantagem maior do que o tento anotado por Fariña, aos 43 minutos, mas o Feirense, até aí demasiado apático, equilibrou na etapa complementar e logrou chegar ao empate por Valencia, aos 64.

Com este empate, as duas equipas mantêm-se em zona de descida, com o Feirense, no 16.º lugar, a somar agora 13 pontos, mais um do que o Aves, 17.º e penúltimo, à frente do lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, com nove.

A pressão dos pontos notou-se nas duas equipas, de forma mais acentuada nos fogaceiros, com dificuldade em ter e manter a bola para alimentar as transições, face a um Aves mais agressivo e, aparentemente, mais ambicioso.