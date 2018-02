Aves e Marítimo sem inspiração para desatar o nó

Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Nulo imperou até ao final do encontro. Insulares interromperam ciclo de três derrotas consecutivas, mas já não ganham há nove jogos. Avenses somaram um pontinho na luta pela permanência.

Faltaram os golos a um jogo movimentado, mas muito amarrado. O Aves tentou assumir o controlo do encontro, mas poucos argumentos ofensivos apresentou para contrariar a boa organização do Marítimo, que procurou surpreender em rápidas transições para o ataque.

Aos 47 minutos, Joel dispôs da melhor oportunidade do jogo, mas esbarrou em Facchini. O Aves conquistou alguns livres perto da área adversária, mas raramente conseguiu incomodar Charles. O nulo espelha a falta de inspiração das duas equipas. O Marítimo ocupa o oitavo lugar, com 30 pontos, enquanto o Aves é 12.º, com 21.