Aves escreveu 14.º triunfo de um "pequeno" face a um "grande"

20 Maio 2018 às 20:15 Facebook

Twitter

O Desportivo das Aves selou, este domingo, o 14.º triunfo de um clube "pequeno" face a um "grande", numa final da Taça de Portugal em futebol, em 51 tentativas, no jogo decisivo da edição 78 da prova.

A formação da Vila das Aves, a primeira estreante a vencer a prova desde o Estrela da Amadora, em 1989/90, sucedeu a Boavista (quatro triunfos), Belenenses, Académica e Vitória de Setúbal (dois) e Leixões, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga (um).

O Boavista perdeu uma vez com o Benfica (2-5 em 1992/93, na final de Paulo Futre, que "bisou"), mas venceu duas (2-1 em 1974/75, com tentos de João Alves e Mané, e 3-2 em 1996/97, com dois golos de Sanchez e um de Nuno Gomes).

Face a Sporting e F. C. Porto, o Boavista jogou uma final com cada, vencendo os "leões" em 1978/79, num segundo jogo, graças a um tento solitário de Júlio, e os 'dragões' em 1991/92, por 2-1, com tentos de Marlon Brandão e Ricky.

Por seu lado, o Belenenses ganhou ao Sporting em 1959/60, por 2-1, com tentos de António Carvalho e Matateu, e superou o Benfica em 1988/89, com um triunfo por 2-1, selado por Chico Faria e Juanico.

O conjunto do Restelo está, porém, em desvantagem face aos seus dois conterrâneos, pois perdeu duas finais com as "águias" e três face aos "leões".

Quanto ao Vitória de Setúbal, ganhou duas de quatro finais com o Benfica, por 3-1 em 1964/65 e, mais recentemente, 2-1 em 2004/05, mas tem um balanço negativo face aos "grandes", pois perdeu duas com o Sporting e outros tantas com o F. C. Porto.

No que respeita a triunfos de "pequenos" face a "grandes", a Académica foi a primeira equipa a consegui-lo: 4-3 ao Benfica na final da primeira edição, acabando por repetir o feito há seis anos, batendo o Sporting, por 1-0.

A "briosa" ainda jogou mais duas finais com o clube da Luz, tendo perdido por 5-1 em 1950/51 e por 2-1 em 1968/69, num embate que ficou marcado por intensas manifestações estudantis.

O Leixões foi outros dos emblemas a superar os "grandes", conseguindo vencer o F. C. Porto por 2-0 em 1960/61, em pleno Estádio das Antas, com golos de Osvaldo Silva e Manuel Oliveira. Em 2001/02, perdeu por 1-0 com o Sporting.

Mais recentemente, o Vitória de Guimarães, então orientado por Rui Vitória, seguiu estas 'pisadas' e venceu o Benfica, em 2012/13, com golos de Soudani e Ricardo Pereira, que anularam o tento inaugural de Gaitán, agravando um final de época penoso para os "encarnados", comandados por Jorge Jesus.

Os vitorianos, que na época passada foram derrotados pelas "águias", por 2-1, apenas alcançaram o sucesso à quarta tentativa, depois de terem perdido 0-4 com o Sporting em 1962/63 e 0-1 e 2-6 com o F. C. Porto, em 1987/88 e 2010/11, respetivamente.

A última formação a superiorizar-se a um "grande" tinha sido o Sporting de Braga. Em 2016, os "arsenalistas" venceram o F. C. Porto no desempate por grandes penalidades, após o 2-2 registado no final do prolongamento, resultado que lhes permitiu arrecadar o segundo troféu da prova rainha, repetindo o triunfo de 1965/66, frente ao Vitória de Setúbal.

De resto, os bracarenses tinham perdido um ano antes (2014/15), diante do Sporting - precisamente no desempate por penáltis - o mesmo acontecendo em 1981/82 (0-4). Somam outros dois desaires em finais com o F. C. Porto, em 1976/77 (0-1) e 1997/98 (1-3).

Hoje, no Jamor, coube ao Desportivo das Aves 'escrever' o 14.º triunfo de um "pequeno" face a um "grande", ao bater o Sporting por 2-1, graças a um "bis" de Alexandre Guedes, que faturou aos 16 e 72 minutos. O colombiano Montero ainda reduziu, aos 85.