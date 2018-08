Aves rejeita "práticas ilícitas" no jogo com o F.C. Porto

António Soares e Nuno Miguel Maia Hoje às 17:35 Facebook

O Clube Desportivo das Aves - Futebol SAD afirma desconhecer "em absoluto" os "factos" da investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária sobre suspeitas de promessas de pagamento de dez mil euros, pelo Benfica, a cada jogador seu, em caso de vitória no jogo com o F.C. Porto, a 8 de abril, na época passada.

Em comunicado emitido, esta segunda-feira, em reação à notícia publicada pelo JN, o Aves rejeita "qualquer imputação de práticas ilícitas ou irregulares dos seus dirigentes ou jogadores", afirmando, ainda, que "não foi notificado ou ouvido sobre quaisquer dos factos que constam da referida notícia"

Na mesma nota, o clube assegura que "colaborará ativamente com as autoridades no sentido de defender, sem reservas, a verdade desportiva e a integridade das competições profissionais de futebol".