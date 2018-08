Aves vence Estoril em duelo de "aflitos"

30 Abril 2018 às 22:23 Facebook

Twitter

Um golo do avançado brasileiro Nildo Petrolina, aos 81 minutos, deu esta segunda-feira a vitória (1-0) ao Aves na receção ao Estoril, em jogo da 32.ª jornada da Liga.

O triunfo permite à equipa avense saltar da 17.ª posição para a 14.ª com 31 pontos, ficando assim fora da zona de despromoção, enquanto o Estoril vê a situação ficar mais complicada, mantendo a última posição com 26 pontos, a três da primeira equipa acima da linha de despromoção.

Após esta jornada, o Paços de Ferreira caiu para a zona de despromoção, com os mesmos 29 pontos do Vitória de Setúbal, a primeira equipa acima da zona de descida, com os pacenses a deterem desvantagem de um golo na diferença de golos.