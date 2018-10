Aves vence Portimonense com "hat-trick" de Vítor Gomes

JN Ontem às 22:32 Facebook

O Desportivo das Aves recebeu e bateu, esta segunda-feira, o Portimonense, por 3-0, no jogo que encerrou a 6.ª jornada da Liga. Vítor Gomes foi a grande figura ao apontar os três golos do encontro.

Na 200.ª presença de Vítor Gomes no principal escalão do futebol português, o médio do Aves puxou dos galões e resolveu o jogo com um "hat-trick". Com este resultado, a equipa orientada por José Mota consegue a primeira vitória no campeonato, somando agora quatro pontos no 16.º lugar. Os algarvios encontram-se com os mesmos quatro pontos, e descem para a 17.ª posição.



O jogo começou bastante animado, com Aves e Portimonense à procura de se adiantarem no marcador. E foi isso que aconteceu logo ao minuto oito, quando na sequência de um canto e uma bola enviada ao poste por Defendi, Vítor Gomes, no sítio certo, aproveitou para fazer o primeiro do jogo.



A partir desse momento, o Portimonense baixou o ritmo e, só Shoya Nakajima conseguia dar um pouco de dinâmica ofensiva aos algarvios.



O Aves foi sempre mais objetivo quer na posse, quer na forma como conduzia os ataques e no segundo tempo arrumou a "questão". Em noite de sonho, Vítor Gomes dilatou a vantagem primeiro com um remate após vários ressaltos, aos 51 minutos, e depois com um cabeceamento bem colocado, aos 75.



Jackson Martinez entrou no segundo tempo e esteve muito perto de fazer o golo de honra do Portimonense, mas Mama Baldé tirou a bola mesmo em cima da linha de golo.



No final do jogo, José Mota teve muitos motivos para sorrir, depois de conquistar a primeira vitória na Liga 2018/19, mas também o primeiro jogo sem sofrer golos.