Babanco pede "ambição e coragem" contra o Sporting

Chegou a hora das decisões no Grupo D da Taça da Liga. O Feirense, líder isolado à entrada para a última jornada, depende apenas de si para se apurar, pela primeira vez no historial da prova, para a final four, que se disputará em Braga, no próximo mês. O último obstáculo é o Sporting, e Babanco pede superação à equipa para o ultrapassar.

Para o Feirense, as contas são fáceis de se fazer. Um empate basta para garantir uma vaga na fase decisiva da competição, um feito que seria inédito. Babanco, um dos capitães dos azuis, sabe que "só uma equipa rigorosa, competente e com capacidade para colocar problemas ao Sporting pode ter sucesso", receita para a qual é necessária "ambição e coragem".

"Depois, é vermos se somos felizes e se conseguimos ser eficazes", completa o médio, ciente de que feitos como aquele que os fogaceiros estão às portas de conseguir "podem ser verdadeiros balões de oxigénio para o futuro".

O internacional cabo-verdiano lembra que a equipa "deve aos adeptos esta alegria", e pede-lhes ajuda para que seja feita história no clube. "Venham ao Marcolino, apoiem a equipa e ajudem-nos a conquistar um resultado positivo". A partida disputa-se no sábado, em Santa Maria da Feira, e tem início agendado para as 19h45. À mesma hora arranca o Marítimo-Estoril.